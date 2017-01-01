Directorio de Empresas
DLF
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
Principales Conocimientos
  • Contribuí con algo único sobre DLF que pueda ser útil para otros (ej. consejos para entrevistas, elección de equipos, cultura única, etc).
    • Acerca de

    DLF Limited is a prominent Indian real estate company with over 75 years of experience, specializing in residential development. It is known for its luxury projects and a wide range of services.

    http://www.dlf.in
    Sitio Web
    1946
    Año de Fundación
    1,608
    Nº de Empleados
    $250M-$500M
    Ingresos Estimados
    Oficinas Centrales

    Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

    Suscribite a ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

    Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

    Trabajos Destacados

      No se encontraron trabajos destacados para DLF

    Empresas Relacionadas

    • Netflix
    • Airbnb
    • Databricks
    • Microsoft
    • Uber
    • Ver todas las empresas ➜

    Otros Recursos