Directorio de Empresas
Direct Line Group
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Gerente de Ciencia de Datos

  • Todos los Salarios de Gerente de Ciencia de Datos

Direct Line Group Gerente de Ciencia de Datos Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Ciencia de Datos in United Kingdom en Direct Line Group va desde £119K hasta £173K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Direct Line Group. Última actualización: 9/24/2025

Compensación Total Promedio

£135K - £157K
United Kingdom
Rango Común
Rango Posible
£119K£135K£157K£173K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Gerente de Ciencia de Datos envíos en Direct Line Group para desbloquear!

Invitá a tus amigos y comunidad para que agreguen salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores conocimientos para quienes buscan trabajo como vos y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

£121K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de £22.7K+ (a veces £227K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.


Contribuir
¿Cuáles son los niveles profesionales en Direct Line Group?

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Gerente de Ciencia de Datos ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

Najbolje plačan paket za Gerente de Ciencia de Datos pri Direct Line Group in United Kingdom znaša letno skupno plačilo £173,276. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Direct Line Group za vlogo Gerente de Ciencia de Datos in United Kingdom je £119,400.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Direct Line Group

Empresas Relacionadas

  • Google
  • Lyft
  • SoFi
  • Square
  • Uber
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos