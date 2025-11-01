Directorio de Empresas
Digitech Computer
La compensación total promedio de Científico de Datos in Switzerland en Digitech Computer va desde CHF 132K hasta CHF 181K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Digitech Computer. Última actualización: 11/1/2025

Compensación Total Promedio

CHF 142K - CHF 171K
Switzerland
Rango Común
Rango Posible
CHF 132KCHF 142KCHF 171KCHF 181K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Digitech Computer?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Científico de Datos en Digitech Computer in Switzerland está en una compensación total anual de CHF 180,594. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Digitech Computer para el puesto de Científico de Datos in Switzerland es CHF 132,332.

Otros Recursos