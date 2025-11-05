Directorio de Empresas
Dexterity
Dexterity Ingeniero de Software Salarios en San Francisco Bay Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in San Francisco Bay Area en Dexterity totaliza $140K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Dexterity. Última actualización: 11/5/2025

Paquete Mediano
company icon
Dexterity
Robotics Engineer 2
Redwood City, CA
Total por año
$140K
Nivel
2
Base
$140K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
5 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Dexterity?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Salarios de Pasantías

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Dexterity, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en Dexterity in San Francisco Bay Area está en una compensación total anual de $220,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Dexterity para el puesto de Ingeniero de Software in San Francisco Bay Area es $126,800.

