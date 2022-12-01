Dexterity Salarios

El salario de Dexterity va desde $140,000 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $155,775 para un Ingeniero de Hardware en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Dexterity . Última actualización: 10/11/2025