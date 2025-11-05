La compensación de Ingeniero de Software in Spain en Deutsche Telekom va desde €36.3K por year hasta €80.3K. El paquete de compensación year mediano in Spain totaliza €58.6K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Deutsche Telekom. Última actualización: 11/5/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
Junior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Software Engineer
€59.6K
€59.6K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
