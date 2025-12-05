Directorio de Empresas
Deque Systems
Deque Systems Ventas Salarios

La compensación total promedio de Ventas in United States en Deque Systems va desde $158K hasta $220K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Deque Systems. Última actualización: 12/5/2025

Compensación Total Promedio

$171K - $207K
United States
Rango Común
Rango Posible
$158K$171K$207K$220K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Deque Systems?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ventas en Deque Systems in United States está en una compensación total anual de $220,400. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Deque Systems para el puesto de Ventas in United States es $157,700.

Otros Recursos

