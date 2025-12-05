DePaul University Atención al Cliente Salarios

La compensación total promedio de Atención al Cliente in United States en DePaul University va desde $26.6K hasta $37.8K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de DePaul University. Última actualización: 12/5/2025

Compensación Total Promedio $30.1K - $34.3K United States Rango Común Rango Posible $26.6K $30.1K $34.3K $37.8K Rango Común Rango Posible

¿Cuál es el cronograma de consolidación en DePaul University ?

