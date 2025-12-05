Directorio de Empresas
Department of Homeland Security
La compensación total promedio de Reclutador in United States en Department of Homeland Security va desde $34.9K hasta $48.7K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Department of Homeland Security. Última actualización: 12/5/2025

Compensación Total Promedio

$37.8K - $45.8K
United States
Rango Común
Rango Posible
$34.9K$37.8K$45.8K$48.7K
Rango Común
Rango Posible

Contribuir
¿Cuáles son los niveles profesionales en Department of Homeland Security?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Reclutador en Department of Homeland Security in United States está en una compensación total anual de $48,720. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Department of Homeland Security para el puesto de Reclutador in United States es $34,860.

