Dentsu
Dentsu Ventas Salarios

Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Dentsu. Última actualización: 12/5/2025

Compensación Total Promedio

$39.3K - $46.5K
United Kingdom
Rango Común
Rango Posible
$34.6K$39.3K$46.5K$49.1K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Dentsu?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ventas en Dentsu in United Kingdom está en una compensación total anual de £36,508. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Dentsu para el puesto de Ventas in United Kingdom es £25,714.

