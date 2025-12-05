Directorio de Empresas
Dentsu
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Desarrollo de Negocios

  • Todos los Salarios de Desarrollo de Negocios

Dentsu Desarrollo de Negocios Salarios

La compensación total promedio de Desarrollo de Negocios in Russia en Dentsu va desde RUB 3.51M hasta RUB 4.92M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Dentsu. Última actualización: 12/5/2025

Compensación Total Promedio

$49.6K - $57.7K
Russia
Rango Común
Rango Posible
$45.9K$49.6K$57.7K$64.2K
Rango Común
Rango Posible

Contribuir
¿Cuáles son los niveles profesionales en Dentsu?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Desarrollo de Negocios en Dentsu in Russia está en una compensación total anual de RUB 4,920,539. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Dentsu para el puesto de Desarrollo de Negocios in Russia es RUB 3,514,671.

Otros Recursos

