Dentsu
Dentsu Contador Salarios

La compensación total promedio de Contador in Japan en Dentsu va desde ¥9.67M hasta ¥13.2M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Dentsu. Última actualización: 12/5/2025

Compensación Total Promedio

$69.5K - $84K
Japan
Rango Común
Rango Posible
$64.9K$69.5K$84K$88.6K
Rango Común
Rango Posible

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Contador en Dentsu in Japan está en una compensación total anual de ¥13,197,394. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Dentsu para el puesto de Contador in Japan es ¥9,670,504.

