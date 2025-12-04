Directorio de Empresas
DENSO
DENSO Consultor de Gestión Salarios

La compensación total promedio de Consultor de Gestión in Germany en DENSO va desde €120K hasta €168K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de DENSO. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio

$150K - $174K
Germany
Rango Común
Rango Posible
$138K$150K$174K$194K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en DENSO?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Consultor de Gestión en DENSO in Germany está en una compensación total anual de €167,770. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en DENSO para el puesto de Consultor de Gestión in Germany es €119,836.

