DeNA Analista de Ciberseguridad Salarios

La compensación total promedio de Analista de Ciberseguridad en DeNA va desde ¥4.23M hasta ¥5.91M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de DeNA. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio

$30.8K - $37.3K
Japan
Rango Común
Rango Posible
$28.4K$30.8K$37.3K$39.7K
Rango Común
Rango Posible

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Analista de Ciberseguridad en DeNA está en una compensación total anual de ¥5,908,532. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en DeNA para el puesto de Analista de Ciberseguridad es ¥4,227,657.

