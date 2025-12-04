Democratic National Committee Ventas Salarios

La compensación total promedio de Ventas in United States en Democratic National Committee va desde $74.7K hasta $106K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Democratic National Committee. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio $84.6K - $96.3K United States Rango Común Rango Posible $74.7K $84.6K $96.3K $106K Rango Común Rango Posible

