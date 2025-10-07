La compensación de Ingeniero de Software Backend in India en Deloitte va desde ₹853K por year para L1 hasta ₹1.47M por year para L4. El paquete de compensación year mediano in India totaliza ₹1.81M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Deloitte. Última actualización: 10/7/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bonus
L1
₹853K
₹825K
₹0
₹27.6K
L2
₹1.73M
₹1.66M
₹0
₹71.3K
L3
₹2.5M
₹2.4M
₹0
₹99.1K
L4
₹1.47M
₹1.44M
₹0
₹30K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Deloitte, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)