La compensación de Tax Accountant in United States en Deloitte va desde $79.9K por year para L1 hasta $125K por year para L6. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $87.4K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Deloitte. Última actualización: 10/7/2025

Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bonus
L1
$79.9K
$79.3K
$0
$590
L2
$84.5K
$83.9K
$0
$636
L3
$113K
$112K
$0
$1.7K
L4
$136K
$132K
$0
$3.8K
Ver 2 Más Niveles
$160K

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Deloitte, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Tax Accountant en Deloitte in United States está en una compensación total anual de $214,583. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Deloitte para el puesto de Tax Accountant in United States es $87,400.

