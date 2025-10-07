La compensación de Auditor in India en Deloitte va desde ₹1.01M por year para L1 hasta ₹2.93M por year para L3. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Deloitte. Última actualización: 10/7/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bonus
L1
₹1.01M
₹938K
₹0
₹75.2K
L2
₹1.53M
₹1.34M
₹0
₹190K
L3
₹2.93M
₹2.53M
₹0
₹403K
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Deloitte, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)