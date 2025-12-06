Directorio de Empresas
Dell Technologies
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Jefe de Gabinete

  • Todos los Salarios de Jefe de Gabinete

Dell Technologies Jefe de Gabinete Salarios

La compensación total promedio de Jefe de Gabinete in United States en Dell Technologies va desde $119K hasta $169K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Dell Technologies. Última actualización: 12/6/2025

Compensación Total Promedio

$135K - $160K
United States
Rango Común
Rango Posible
$119K$135K$160K$169K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Jefe de Gabinete envíos en Dell Technologies para desbloquear!

Invitá a tus amigos y comunidad para que agreguen salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores conocimientos para quienes buscan trabajo como vos y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario


Cronograma de Adquisición

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Dell Technologies, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 3rd-AÑO (33.30% anual)



Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Jefe de Gabinete ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Jefe de Gabinete en Dell Technologies in United States está en una compensación total anual de $168,912. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Dell Technologies para el puesto de Jefe de Gabinete in United States es $118,973.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Dell Technologies

Empresas Relacionadas

  • Rackspace
  • CDW
  • Ingram Micro
  • A10 Networks
  • Harmonic
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dell-technologies/salaries/chief-of-staff.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.