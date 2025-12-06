Deerfield Analista de Datos Salarios

La compensación total promedio de Analista de Datos in United States en Deerfield va desde $56.1K hasta $78.5K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Deerfield. Última actualización: 12/6/2025

Compensación Total Promedio $60.7K - $70.6K United States Rango Común Rango Posible $56.1K $60.7K $70.6K $78.5K Rango Común Rango Posible

