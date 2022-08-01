Datacom Salarios

Directorio de Empresas
El rango de salarios de Datacom oscila entre $39,640 en compensación total por año para un Analista de Ciberseguridad en el extremo inferior y $195,975 para un Arquitecto de Soluciones en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Datacom. Última actualización: 8/13/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $51K
Analista de Negocios
$99K
Servicio al Cliente
$50.3K

Tecnólogo de la Información (TI)
$95.3K
Gerente de Proyecto
$84.2K
Analista de Ciberseguridad
$39.6K
Arquitecto de Soluciones
$196K
Gerente de Programa Técnico
$159K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Datacom is Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $195,975. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Datacom is $89,777.

