La compensación de Gerente de Programa Técnico in United States en Databricks va desde $244K por year para L4 hasta $202K por year para L5. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $229K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Databricks. Última actualización: 11/1/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$244K
$160K
$68.8K
$15.6K
L5
$202K
$166K
$18.3K
$18.3K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Databricks, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)