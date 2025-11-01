Directorio de Empresas
Databricks
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Gerente de Socios

  • Todos los Salarios de Gerente de Socios

Databricks Gerente de Socios Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Socios in United States en Databricks va desde $85.9K hasta $122K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Databricks. Última actualización: 11/1/2025

Compensación Total Promedio

$97.5K - $116K
United States
Rango Común
Rango Posible
$85.9K$97.5K$116K$122K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Gerente de Socios envíos en Databricks para desbloquear!

Invitá a tus amigos y comunidad para que agreguen salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores conocimientos para quienes buscan trabajo como vos y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Databricks, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Gerente de Socios ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Socios en Databricks in United States está en una compensación total anual de $121,900. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Databricks para el puesto de Gerente de Socios in United States es $85,860.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Databricks

Empresas Relacionadas

  • Tableau Software
  • Two Sigma
  • Scale AI
  • Carta
  • Tanium
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos