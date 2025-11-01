Directorio de Empresas
Databricks
  • Salarios
  • Atención al Cliente

  • Todos los Salarios de Atención al Cliente

Databricks Atención al Cliente Salarios

El paquete de compensación mediano de Atención al Cliente in India en Databricks totaliza ₹3.62M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Databricks. Última actualización: 11/1/2025

Paquete Mediano
company icon
Databricks
Senior Technical Solutions Engineer
Bengaluru, KA, India
Total por año
₹3.62M
Nivel
L5
Base
₹3.62M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
11 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Databricks?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Databricks, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Atención al Cliente en Databricks in India está en una compensación total anual de ₹3,618,448. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Databricks para el puesto de Atención al Cliente in India es ₹3,615,580.

Trabajos Destacados

Otros Recursos