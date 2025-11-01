Directorio de Empresas
Databricks
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Gerente de Operaciones de Negocio

  • Todos los Salarios de Gerente de Operaciones de Negocio

Databricks Gerente de Operaciones de Negocio Salarios

La compensación de Gerente de Operaciones de Negocio en Databricks totaliza $235K por year para L6. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Databricks. Última actualización: 11/1/2025

Compensación Total Promedio

$196K - $237K
United States
Rango Común
Rango Posible
$181K$196K$237K$252K
Rango Común
Rango Posible
Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$235K
$149K
$64K
$22.5K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Databricks, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Operaciones de Negocio en Databricks está en una compensación total anual de $252,300. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Databricks para el puesto de Gerente de Operaciones de Negocio es $180,525.

