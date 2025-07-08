Directorio de Empresas
DASA
DASA Salarios

El salario de DASA va desde $7,744 en compensación total por año para un Asistente Administrativo en el rango bajo hasta $100,500 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de DASA. Última actualización: 10/17/2025

Contador
$79.7K
Asistente Administrativo
$7.7K
Científico de Datos
$34.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Information Technologist (IT)
$26.1K
Ingeniero de Software
$101K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en DASA es Ingeniero de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $100,500. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en DASA es $34,334.

