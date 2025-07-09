Danieli Salarios

El salario de Danieli va desde $7,874 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $58,935 para un Ingeniero Eléctrico en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Danieli . Última actualización: 9/8/2025