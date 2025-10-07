D2L Ingeniero de Software Full-Stack Salarios en Waterloo Region

La compensación de Ingeniero de Software Full-Stack in Waterloo Region en D2L va desde CA$94.7K por year para L2 hasta CA$143K por year para L4. El paquete de compensación year mediano in Waterloo Region totaliza CA$104K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de D2L. Última actualización: 10/7/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones ( /yr ) Bonus L1 Software Developer I ( Nivel de Entrada ) CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- L2 Software Developer II CA$94.7K CA$91.1K CA$1K CA$2.6K L3 Senior Software Developer I CA$102K CA$95.2K CA$3.4K CA$3K L4 Senior Software Developer II CA$143K CA$125K CA$7.7K CA$10.1K Ver 2 Más Niveles

CA$225K Que te Paguen lo que Valés Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de CA$42.3K+ (a veces CA$423K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Submisiones de Salarios

​ Filtro de Tabla Suscribirse Agregar Agregar Comp Agregar Compensación

Empresa Ubicación | Fecha Nombre del Nivel Etiqueta Años de Experiencia Total / En la Empresa Compensación Total ( CAD ) Base | Acciones (año) | Bono No se encontraron salarios Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Recibí notificaciones de nuevos salarios Exportar DatosVer Trabajos Disponibles

¿RRHH / Reclutamiento? Creá una oferta interactiva

Contribuir

¿Cuál es el cronograma de consolidación en D2L ?

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada Suscribite a Ingeniero de Software ofertas verificadas . Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más → Ingresá tu Email Ingresá tu Email Suscribirse Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.