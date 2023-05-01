Cyclica Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Cyclica va desde $75,282 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $85,315 para un Information Technologist (IT) en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Cyclica. Última actualización: 10/19/2025

Científico de Datos
$80.7K
Information Technologist (IT)
$85.3K
Ingeniero de Software
$75.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

El puesto con mayor remuneración reportado en Cyclica es Information Technologist (IT) at the Common Range Average level con una compensación total anual de $85,315. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Cyclica es $80,675.

