CVS Health
CVS Health Diseñador UX Salarios

La compensación de Diseñador UX in United States en CVS Health va desde $120K por year para Product Designer hasta $140K por year para Senior Product Designer II. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $145K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CVS Health. Última actualización: 10/8/2025

Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bonus
Product Designer
$120K
$120K
$0
$0
Senior Product Designer I
$139K
$133K
$0
$6.3K
Senior Product Designer II
$140K
$127K
$0
$13.8K
Lead Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
¿Cuáles son los niveles profesionales en CVS Health?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Diseñador UX en CVS Health in United States está en una compensación total anual de $169,760. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en CVS Health para el puesto de Diseñador UX in United States es $132,375.

