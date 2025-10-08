La compensación de Health Informatics in Greater Boston Area en CVS Health va desde $134K por year para Data Scientist hasta $217K por year para Lead Data Scientist. El paquete de compensación year mediano in Greater Boston Area totaliza $202K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CVS Health. Última actualización: 10/8/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bonus
Data Scientist
$134K
$126K
$0
$8K
Senior Data Scientist I
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Data Scientist II
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Data Scientist
$217K
$188K
$12.5K
$16.5K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
