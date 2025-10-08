La compensación de Health Informatics in United States en CVS Health va desde $137K por year para Data Scientist hasta $286K por year para Lead Director. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $164K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CVS Health. Última actualización: 10/8/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bonus
Data Scientist
$137K
$128K
$0
$9.4K
Senior Data Scientist I
$169K
$155K
$0
$13.9K
Senior Data Scientist II
$176K
$161K
$0
$15.5K
Lead Data Scientist
$211K
$186K
$5.9K
$19.3K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
