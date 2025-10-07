La compensación de Ingeniero de Software Full-Stack in Northern Virginia Washington DC en Cvent va desde $106K por year para Software Engineer I hasta $157K por year para Lead Software Engineer. El paquete de compensación year mediano in Northern Virginia Washington DC totaliza $108K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Cvent. Última actualización: 10/7/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bonus
Software Engineer I
$106K
$101K
$0
$5.4K
Software Engineer II
$121K
$113K
$0
$7.8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$157K
$150K
$0
$7.3K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
