Cushman & Wakefield Salarios

El rango de salarios de Cushman & Wakefield oscila entre $16,850 en compensación total por año para un Desarrollo de Negocios en el extremo inferior y $278,600 para un Ventas en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Cushman & Wakefield. Última actualización: 8/24/2025

$160K

Contador
Median $60K
Analista Financiero
Median $87.2K
Gerente de Proyecto
Median $80K

Analista de Negocios
$27.5K
Desarrollo de Negocios
$16.8K
Analista de Datos
$75.2K
Científico de Datos
$118K
Legal
$239K
Marketing
$92K
Ingeniero de MEP
$128K
Administrador de Propiedades
$122K
Ventas
$279K
Ingeniero de Software
$186K
Gerente de Programa Técnico
$143K
Preguntas Frecuentes

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Cushman & Wakefield, є Ventas at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $278,600. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Cushman & Wakefield, становить $104,819.

