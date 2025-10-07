Directorio de Empresas
Cubic Telecom
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Ingeniero de Software Full-Stack

Cubic Telecom Ingeniero de Software Full-Stack Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software Full-Stack in Ireland en Cubic Telecom totaliza €57K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Cubic Telecom. Última actualización: 10/7/2025

Paquete Mediano
company icon
Cubic Telecom
Software Engineer
Dublin, DN, Ireland
Total por año
€57K
Nivel
L1
Base
€57K
Stock (/yr)
€0
Bono
€0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
5 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Cubic Telecom?

€142K

Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software Full-Stack en Cubic Telecom in Ireland está en una compensación total anual de €88,863. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Cubic Telecom para el puesto de Ingeniero de Software Full-Stack in Ireland es €56,972.

Otros Recursos