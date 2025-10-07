La compensación de Ingeniero de Sistemas in United States en Cruise va desde $165K por year para L3 hasta $520K por year para L6. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $330K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Cruise. Última actualización: 10/7/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bonus
L3
$165K
$134K
$11.7K
$18.8K
L4
$303K
$173K
$96.8K
$33.5K
L5
$313K
$197K
$98K
$18.4K
L6
$520K
$234K
$238K
$46.9K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Cruise, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)
Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.