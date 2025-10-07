Directorio de Empresas
Cruise
Cruise Ingeniero de Machine Learning Salarios en San Francisco Bay Area

La compensación de Ingeniero de Machine Learning in San Francisco Bay Area en Cruise va desde $345K por year para L4 hasta $724K por year para L6. El paquete de compensación year mediano in San Francisco Bay Area totaliza $569K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Cruise. Última actualización: 10/7/2025

Promedio Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bonus
L3
Software Engineer(Nivel de Entrada)
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Senior Software Engineer I
$345K
$200K
$117K
$28.1K
L5
Senior Software Engineer II
$463K
$225K
$205K
$34K
L6
Staff Software Engineer
$724K
$263K
$401K
$59.5K
$160K

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Cruise, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.



El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Machine Learning en Cruise in San Francisco Bay Area está en una compensación total anual de $811,340. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Cruise para el puesto de Ingeniero de Machine Learning in San Francisco Bay Area es $607,180.

