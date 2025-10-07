Cruise Ingeniero de Software Backend Salarios

La compensación de Ingeniero de Software Backend in United States en Cruise va desde $255K por year para L3 hasta $710K por year para L6. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $362K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Cruise. Última actualización: 10/7/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones ( /yr ) Bonus L3 Software Engineer ( Nivel de Entrada ) $255K $154K $53.6K $47.2K L4 Senior Software Engineer I $318K $193K $80.9K $44.3K L5 Senior Software Engineer II $371K $204K $122K $45.4K L6 Staff Software Engineer $710K $263K $349K $98.8K Ver 3 Más Niveles

Últimas Submisiones de Salarios

Cronograma de Adquisición Principal 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones RSU En Cruise, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años: 25 % se adquiere en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquiere en el 2nd - AÑO ( 6.25 % trimestral )

25 % se adquiere en el 3rd - AÑO ( 6.25 % trimestral )

25 % se adquiere en el 4th - AÑO ( 6.25 % trimestral ) Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.

¿Cuál es el cronograma de consolidación en Cruise ?

