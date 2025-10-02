Directorio de Empresas
Criteo
  • Salarios
  • Científico de Datos
  • L3

Científico de Datos Nivel

L3

Niveles en Criteo

Comparar Niveles
  1. L2Data Scientist I
  2. L3Data Scientist II
  3. L4Senior Data Scientist
    4. Mostrar 3 Más Niveles
Promedio Anual Compensación Total
€73,175
Salario Base
€68,774
Acciones ()
€727
Bono
€3,674

Últimos Salarios Enviados
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
