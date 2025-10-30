Directorio de Empresas
CRISIL
El paquete de compensación mediano de Analista Financiero in India en CRISIL totaliza ₹1.09M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CRISIL. Última actualización: 10/30/2025

Paquete Mediano
company icon
CRISIL
Research Analyst
Bombay, MH, India
Total por año
₹1.09M
Nivel
L01
Base
₹989K
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹98.9K
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
5 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en CRISIL?
Últimas Submisiones de Salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Analista Financiero en CRISIL in India está en una compensación total anual de ₹7,787,842. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en CRISIL para el puesto de Analista Financiero in India es ₹1,087,588.

