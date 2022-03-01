Directorio de Empresas
Crexi Salarios

El salario de Crexi va desde $100,500 en compensación total por año para un Ventas en el rango bajo hasta $1,283,908 para un Gerente de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Crexi. Última actualización: 9/3/2025

$160K

Analista de Datos
$118K
Diseñador de Producto
$167K
Gerente de Producto
$1.28M

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Ventas
$101K
Gerente de Ingeniería de Software
$221K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Crexi es Gerente de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $1,283,908. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Crexi es $167,160.

