Directorio de Empresas
Cresta
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Marketing

  • Todos los Salarios de Marketing

Cresta Marketing Salarios

La compensación total promedio de Marketing in United States en Cresta va desde $183K hasta $260K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Cresta. Última actualización: 10/30/2025

Compensación Total Promedio

$207K - $235K
United States
Rango Común
Rango Posible
$183K$207K$235K$260K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Marketing envíos en Cresta para desbloquear!

Invitá a tus amigos y comunidad para que agreguen salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores conocimientos para quienes buscan trabajo como vos y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Cresta, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Marketing ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Marketing en Cresta in United States está en una compensación total anual de $259,600. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Cresta para el puesto de Marketing in United States es $182,600.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Cresta

Empresas Relacionadas

  • Sure
  • Mozilla
  • Nylas
  • Collective Health
  • Zenefits
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos