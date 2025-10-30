Directorio de Empresas
Crescent Pass Energy
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Jefe de Gabinete

  • Todos los Salarios de Jefe de Gabinete

Crescent Pass Energy Jefe de Gabinete Salarios

La compensación total promedio de Jefe de Gabinete in United States en Crescent Pass Energy va desde $139K hasta $193K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Crescent Pass Energy. Última actualización: 10/30/2025

Compensación Total Promedio

$149K - $175K
United States
Rango Común
Rango Posible
$139K$149K$175K$193K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Jefe de Gabinete envíos en Crescent Pass Energy para desbloquear!

Invitá a tus amigos y comunidad para que agreguen salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores conocimientos para quienes buscan trabajo como vos y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Contribuir
¿Cuáles son los niveles profesionales en Crescent Pass Energy?

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Jefe de Gabinete ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Jefe de Gabinete en Crescent Pass Energy in United States está en una compensación total anual de $193,050. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Crescent Pass Energy para el puesto de Jefe de Gabinete in United States es $138,600.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Crescent Pass Energy

Empresas Relacionadas

  • Netflix
  • Amazon
  • LinkedIn
  • Uber
  • Dropbox
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos