Creditas
Creditas Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Brazil en Creditas totaliza R$262K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Creditas. Última actualización: 10/30/2025

Paquete Mediano
company icon
Creditas
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Total por año
R$262K
Nivel
hidden
Base
R$262K
Stock (/yr)
R$0
Bono
R$0
Años en la empresa
0-1 Años
Años de exp.
11+ Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Creditas?
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en Creditas in Brazil está en una compensación total anual de R$317,901. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Creditas para el puesto de Ingeniero de Software in Brazil es R$239,600.

