Directorio de Empresas
Credit Agricole
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

Credit Agricole Salarios

El salario de Credit Agricole va desde $30,815 en compensación total por año para un Ventas en el rango bajo hasta $191,100 para un Banquero de Inversión en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Credit Agricole. Última actualización: 9/12/2025

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Científico de Datos
Median $70.1K
Ingeniero de Software
Median $44.9K
Analista de Negocios
$45.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Desarrollo de Negocios
$40.4K
Recursos Humanos
$35.7K
Tecnólogo de la Información (TI)
$180K
Banquero de Inversión
$191K
Legal
$79.5K
Gerente de Producto
$127K
Gerente de Proyecto
$62.5K
Ventas
$30.8K
Arquitecto de Soluciones
$47.2K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Credit Agricole is Banquero de Inversión at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $191,100. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Credit Agricole is $54,842.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Credit Agricole

Empresas Relacionadas

  • Roblox
  • Square
  • SoFi
  • DoorDash
  • Airbnb
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos