Coursera
Ingeniero de Software Nivel

Staff Software Engineer

Niveles en Coursera

  1. Software Engineer I
  2. Software Engineer II
  3. Senior Software Engineer
Promedio Anual Compensación Total
CA$223,381
Salario Base
CA$200,181
Acciones ()
CA$89,354
Bono
CA$24,985

CA$225K

Últimos Salarios Enviados
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
