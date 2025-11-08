Directorio de Empresas
Convoy
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

Gerente de Producto Nivel

T6

Niveles en Convoy

Comparar Niveles
  1. T4Associate Product Manager
  2. T5Product Manager
  3. T6Senior Product Manager
    4. Mostrar 3 Más Niveles
Promedio Anual Compensación Total
$277,285
Salario Base
$190,857
Acciones ()
$82,857
Bono
$3,571
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Últimos Salarios Enviados
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Trabajos Disponibles
¿Tenés alguna pregunta? Consultá con la comunidad.

Visitá la comunidad de Levels.fyi para conectarte con empleados de diferentes empresas, obtener consejos profesionales y mucho más.

¡Visitá ahora!

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Convoy

Empresas Relacionadas

  • Flexport
  • FLEXE
  • Postmates
  • Deliverr
  • McMaster-Carr
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos