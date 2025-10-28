La compensación de Arquitecto de Soluciones in India en Continental totaliza ₹2.61M por year para Solution Architect. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Continental. Última actualización: 10/28/2025
Compensación Total Promedio
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
Associate Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Solution Architect
₹2.61M
₹2.46M
₹0
₹151K
Senior Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --