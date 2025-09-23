Directorio de Empresas
Comcast
  • Salarios
  • Investigador UX

  • Todos los Salarios de Investigador UX

Comcast Investigador UX Salarios

El paquete de compensación mediano de Investigador UX in United States en Comcast totaliza $180K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Comcast. Última actualización: 9/23/2025

Paquete Mediano
company icon
Comcast
Lead
Philadelphia, PA
Total por año
$180K
Nivel
L4
Base
$148K
Stock (/yr)
$10K
Bono
$22K
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
10 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Comcast?

$160K

Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Cronograma de Adquisición

15%

AÑO 1

15%

AÑO 2

15%

AÑO 3

15%

AÑO 4

40%

AÑO 5

Tipo de Acciones
RSU + Options

En Comcast, RSU + Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 5 años:

  • 15% se adquiere en el 1st-AÑO (15.00% anual)

  • 15% se adquiere en el 2nd-AÑO (15.00% anual)

  • 15% se adquiere en el 3rd-AÑO (15.00% anual)

  • 15% se adquiere en el 4th-AÑO (15.00% anual)

  • 40% se adquiere en el 5th-AÑO (40.00% anual)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU + Options

En Comcast, RSU + Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Investigador UX sa Comcast in United States ay may taunang kabuuang bayad na $265,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Comcast para sa Investigador UX role in United States ay $163,000.

Otros Recursos