Comcast
  • Salarios
  • Gerente de Producto

  • Todos los Salarios de Gerente de Producto

  • Philadelphia Area

Comcast Gerente de Producto Salarios en Philadelphia Area

La compensación de Gerente de Producto in Philadelphia Area en Comcast va desde $144K por year para L3 hasta $479K por year para L8. El paquete de compensación year mediano in Philadelphia Area totaliza $200K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Comcast. Última actualización: 9/30/2025

Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
L3
Product Manager
$144K
$119K
$13.8K
$11K
L4
Senior Product Manager
$165K
$139K
$13.9K
$12.3K
L5
Director
$207K
$167K
$15.2K
$25K
L6
Senior Director
$277K
$183K
$48.3K
$45K
$160K

Cronograma de Adquisición

15%

AÑO 1

15%

AÑO 2

15%

AÑO 3

15%

AÑO 4

40%

AÑO 5

Tipo de Acciones
RSU + Options

En Comcast, RSU + Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 5 años:

  • 15% se adquiere en el 1st-AÑO (15.00% anual)

  • 15% se adquiere en el 2nd-AÑO (15.00% anual)

  • 15% se adquiere en el 3rd-AÑO (15.00% anual)

  • 15% se adquiere en el 4th-AÑO (15.00% anual)

  • 40% se adquiere en el 5th-AÑO (40.00% anual)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU + Options

En Comcast, RSU + Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Producto en Comcast in Philadelphia Area está en una compensación total anual de $479,200. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Comcast para el puesto de Gerente de Producto in Philadelphia Area es $203,000.

